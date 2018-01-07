Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi tarafından nacakla başına vurulan kadın hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi tarafından nacakla başına vurulan 79 yaşındaki kadın öldü.



Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşayan Mehmet F. (81), eşi Zeynep F. (79) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Mehmet F, tartışma sırasında evdeki nacakla eşi Zeynep F'nin başına vurarak öldürdü.



Cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Mehmet F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.



Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet F, tutuklandı.