banner982
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
BM yetkilisinden Gazze için 'acil önlem' çağrısı
BM yetkilisinden Gazze için 'acil önlem' çağrısı
THY uçağı İstanbul'a geri döndü
THY uçağı İstanbul'a geri döndü

Şükrü Kesgin'in cansız bedeni Bartın ırmağında varil içerisinde bulundu

Bartın Irmağı'nda, varilin içine sıkıştırılmış ceset bulundu.

Şükrü Kesgin'in cansız bedeni Bartın ırmağında varil içerisinde bulundu

Bartın Irmağı'nda, varilin içine sıkıştırılmış ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ırmakta balıkçı teknesiyle gezen bir vatandaş, Orduyeri Köprüsü mevkisindeki su yüzeyinde içinde ceset bulunan varil gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, varili itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Tersane Caddesi'ndeki iskeleye çıkardı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu, sebze meyve halinde çalışan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'e ait olduğu belirlendi.

Ayrıca, polisin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı, zanlıların emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bartın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.