Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'yı aramaya çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde 22 Ocak'ta sulama kanalına düşen 45 yaşındaki Kaylı için yürütülen çalışmalara sahil güvenlik dalış timi, su altı polisleri, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile bazı vatandaşlar katılıyor.



Su altı ekipleri kanal suyunun debisinin yükseldiği bölgede tarama işlemi yaparken, kanal sazlıkları arasında da arama gerçekleştiriliyor.



Diğer ekiplerin de aramalarını karadan devam ettirdiği alanda, balıkçılar ve vatandaşlar da kayık ve botlarla çalışmalara katkı sağlıyor.



Bölgedeki çalışmaları izleyen Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin bulunması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.



Kaylı, olay günü kardeşinin özel ders verdiği öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye geldiğini öğrendiğini aktardı.



Kardeşinin öğrencileri ve velileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu ifade eden Kaylı, şöyle devam etti:

"Öğrencisi şu an liseye gitmesine rağmen kardeşim kendisine hala özel ders veriyordu. Kardeşim öğrencisine 'Başarılı olursan seninle gezeriz, pikniğe gideriz' diyerek söz vermiş. Karne sonrasında çocuk da kardeşime 'Hocam en iyi derece bende, pikniğe gidelim' diyor. Bunun üzerine kardeşim, öğrencisinin evine gidiyor. Ailesiyle oturup sohbet ediyor. Sonrasında çocuğun annesi onlara yemek hazırlıyor. Biraz oturduktan sonra çocuğun annesi piknik için yiyecek ayarlıyor. Kardeşim evden çıkınca da öğrencisini ödüllendirmek için piknik yerine getiriyor."



Kardeşinin sulama kanalına düştüğü anları yanında olan 15 yaşındaki öğrencisi S.B.Ü'den dinlediğini anlatan Kaylı, "Kardeşim piknikte öğrencisine 'Ben taş topluyorum sen de arabadan oturacağımız sandalyeleri çıkar ve odun topla' diyerek uzaklaşmış. Çocuk odun topladığı sırada kardeşimin kendisine adıyla bağırdığını duymuş. Arkasına dönüp baktığında kardeşimin elini kaldırdığını görebilmiş sadece. O andan sonra kardeşim zaten kaybolmuş. Düştüğü yerde su vakum gibi çekmiş kendisini. Çocuk olaydan sonra bağırarak yardım istemiş." diye konuştu.



Kaylı, kardeşiyle ilgili umutlarını yitirmediklerini sözlerine ekledi.



Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, Nihat Kaylı burada sulama kanalına düşmüştü.