Sulama kanalında korkunç olay! 20 yaşındaki genç ölü bulundu

Adana'da 20 yaşındaki Hüseyin Emir Çetin, sulama kanalında, köprünün altında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sulama kanalında korkunç olay! 20 yaşındaki genç ölü bulundu
Yayınlanma:

Olay, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. DSİ'ye ait ve su bulunmayan sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Çetin'in arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Yapılan incelemelerin ardından Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?Altın Fiyatları
Sulama Kanalı adana cinayet
Günün Manşetleri
PKK’nın feshi İsrail için tehdit
Çin, ABD’ye sert yanıt verdi
Euro/TL tarih yazdı
Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi
İşçiler mücadeleye devam ediyor
DEAŞ’a darbe
Askeri yasak bölgede operasyon!
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!" Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!"
Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?
Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi
İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu İsmailağa İmamı Topçu, Doğu Perinçek’e hakaretten tazminata mahkûm oldu
Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi Savcılık, Ilıcalı ve Saran için 3 yıla kadar hapis istedi