Sulama kanalında korkunç olay! 20 yaşındaki genç ölü bulundu

Olay, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. DSİ'ye ait ve su bulunmayan sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Çetin'in arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Yapılan incelemelerin ardından Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.