Edremit ilçesinde göl suları mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 150 metre çekildi. Suların çekilmesi Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki balıkçı teknesini gün yüzüne çıkardı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki su seviyesinin düşüp yükselmesinin normal bir durum olduğunu söyledi.



"Su seviyesi son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş"



Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatan Doğu, "Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor. Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor. Her yıl yaz sonuna doğru su seviyesi düşebiliyor ancak son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş durumda. Ama bu, anormal bir durum değil." dedi.



Mahalle muhtarı Müslüm Yiğit ise gölün su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde azalıp yükseldiğini ifade etti.



Geçen yıllarda bu seviyenin yükselerek bazı evlerin su altında kalması üzerine devletin mahalleliye afet konutu yaptığını ve vatandaşların evlerini daha güvenli noktalara taşımasını sağladığını anlatan Yiğit, bu yıl ise bölgede tam tersi olarak suların çok fazla çekildiğini vurguladı.



"Ektiğimiz tapulu arazilerimizdi"



Yiğit, göl sularının çekilmesiyle önceden sular altında kalan arazilerinin de ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu araziler ektiğimiz tapulu arazilerimizdi. Hepsi yeniden ortaya çıktı. Mahallemizde birçok vatandaşımız balıkçılık yapıyordu ve 10 teknemiz vardı. Göldeki bu gelgitler nedeniyle kimse balıkçılık yapamadı. Bazı tekne ve kayıklarımız suların çekilmesiyle karaya oturdu. Bu tekne ve kayıklar su altında çürürken, çekilme sonrası yeniden ortaya çıktı. Tapulu arazilerimizin ortaya çıkması bizi her ne kadar mutlu etse de geçmiş yıllarda yuva yapan başta flamingolar olmak üzere birçok göçmen kuş, bu yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle bölgeye gelemedi. Bu durum bizi üzdü."



"Bu sene hiç kuş gelmedi"



Bu yıl göl sularının ciddi oranda çekildiğine işaret eden Yiğit, "Normalde kıyılarımız 'kuş cenneti' olarak bilinirdi ancak bu sene hiç kuş gelmedi. Bu da gerçekten bizi üzdü. Bazı kuşlar ise telef oldu." dedi.



Eski balıkçılardan Bahri Ateş de su seviyesinin sürekli değişmesi nedeniyle artık mesleğini yapamadığını ve teknesini satmak zorunda kaldığını anlattı.