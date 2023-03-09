Süleyman Soylu: "129 bin haneye yardım yapıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldığını açıkladı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Deprem sebebiyle evinden taşınmak durumunda kalanlara, taşınma bedeli olarak 15 bin lira verilecek. Bunların ödemesine başlandı. Şu ana kadar 129 bin haneye ödeme yapıldı.

- Hasar tespitlerinin önemli bir kısmı sona erdi. Ama daha sonra gerçekleşen depremler sebebiyle hasar tespitleriyle ilgili bazı alanlarda tekrar tespit yapılıyor. Bunlar da yakın zamanda tamamlanacak. Hepsi e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

"VATANDAŞLARIMIZ EVİNİ BURADA GÖRMÜYORSA AFET KOORDİNASYON MERKEZLERİ’NE MÜRACAAT ETSİNLER"

Bakan Soylu hasarlı evlerin e-Devlet'te yayınlanacağını belirterek şunları söyledi:

- Tümü yayınlandığında e-Devlet’te hasarlı evini göremeyen vatandaşlarımız olacak. Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde Türkiye’deki tüm evler kayıtlıdır. Ancak 2018 sonrasında yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Vatandaşlarımız evini burada görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezleri’ne müracaat etsinler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:



- Eğer evi imarda gözükmüyorsa, onlara da 10 bin lira yardım yapacağız.https://t.co/Z4iiT5bf7A pic.twitter.com/aXN3OSOBe5 — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 9, 2023

"RAMAZAN'LA İLGİLİ PLANLAMALAR YAPILDI"

Bakan Soylu, deprem bölgesinde Ramazan ayıyla ilgili planlama yapıldığını belirtti. Belediyelerle birlikte planlama yaptıklarını belirten Soylu, 4-5 gündür bu konu üzerine çalıştıklarını aktardı. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

- Önümüz ramazan. Bu bölgelerin tamamında ramazan ile ilgili planlama yaptık. Belediyelerimiz neler yapacak? İftarlar nasıl verilecek. Oruç tutmayanlara günlük yemeklerimiz nerede verilecek? Sahurlar nasıl yapılacak? Bunların hepsi değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:



- Ramazan'la ilgili deprem bölgesinde planlamalar yaptık.https://t.co/Z4iiT5bf7A pic.twitter.com/EUkQ3EQLul — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 9, 2023

YAKINLARINI KAYBEDENLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Bakan Soylu, konteyner kentlerde yakınlarını kaybedenlere öncelik verildiğini belirterek şunları söyledi:

- Çadır kentler ve konteyner kentler için eğitim planı da yapıldı. Şu ana kadar konteyner planlaması yaptığımız alanların yüzde 70’inin altyapısını tamamladık. Konteynerler üretildikçe vatandaşlarımızı oralara yerleştiriyoruz.