Sultanbeyli Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, ilçede meydana gelen trafik kazasının ardından, yaralılar hastanenin acil servisine kaldırıldı.



Burada kazaya karışan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavgaya, hastanenin güvenlik görevlileriyle burada bulunan polis ekipleri müdahale etti.



Müdahalenin ardından taraflar buradan uzaklaştırılırken, polis ekipleri bir süre hastane önünde bekledi.