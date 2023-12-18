Sultanbeyli'de Ağaçlık Alanda Yangın
İstanbul Sultanbeyli'de ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
TEM Otoyolu mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın, metro şantiyesindeki konteynerlere de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ile konteynerlerde kalan 2 işçi ambulansta tedavi edildi.
Alevlerin sıçradığı konteynerlerde hasar oluştu.
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