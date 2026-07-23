Sultanbeyli'de akılalmaz anlar! Pazarcı brandayla birlikte metrelerce havaya yükseldi

Olay, dün İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Bölgede aniden etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, tezgâh açan esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık 14 yıldır pazarcılık yaptığı öğrenilen Ömer Zeyrek, rüzgarın kendi çadırını uçurmasını engellemek için brandanın direğine tutunarak ağırlık yapmaya çalıştı.

RÜZGARIN ŞİDDETİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Fırtınanın hızını artırmasıyla birlikte pazar brandası şiddetli bir şekilde yukarı doğru kalktı. Bu sırada tezgâhını korumak amacıyla tutunduğu demir direği bırakmayan Zeyrek, rüzgarın kaldırma kuvvetine karşı koyamadı. Direkle birlikte saniyeler içinde uçan brandaya asılı kalan pazarcı, birkaç metre havaya doğru sürüklendi.

HAVADA ASILI KALAN ADAMI DİĞER PAZARCILAR KURTARDI

Pazarın ortasında bir kişinin metrelerce havaya uçtuğunu gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Havada asılı kalan Zeyrek'in yardımına ise çevredeki diğer pazarcı esnafı yetişti. Hızla müdahale eden çevredekilerin havalanan brandayı aşağı çekip kontrol altına alması sonucunda Zeyrek, yara almadan yere ayak basmayı başardı.