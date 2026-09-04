Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Biri bebek 4 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İETT otobüsü ile bir binek otomobilin karıştığı trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Biri bebek 4 yaralı
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Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü ile otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan biri bebek 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR: OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, saat 16.15 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi:

Kaza Anı: E.Ö. (Eren Ö.) idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil ile E.K. (Ergin K.) yönetimindeki İETT otobüsü kavşak noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Bilanço: Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.Ö. araç içinde sıkışarak yaralanırken, İETT otobüsünde bulunan yolculardan biri bebek olmak üzere 3 kişi savrularak yaralandı.
Müdahale: Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından acil servislerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

İETT ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cadde üzerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. İETT otobüsünün sürücüsü E.K., kaza yerindeki ilk kontrolleri ve sağlık muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza tespit tutanaklarının tutulmasının ardından araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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