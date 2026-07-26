Sultanbeyli'de orman yasağını çiğneyenler dronla yakalandı! Rekor ceza

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak dönemlerde ormanlık alanlarda piknik ve mangal yapanları yakalamak için Aydos, Teferrüç Tepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları bölgelerinde gece ve gündüz denetimleri gerçekleştirdi.

513 KİŞİYE 1 MİLYON 900 BİN TL CEZA

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği 8 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konulan yasağı delenler, polisin havadan takibinden kaçamadı. 8 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında drone ile yapılan denetimlerde, yasağa rağmen ormanda piknik yaptığı belirlenen 513 kişi tespit edildi.

Drone görüntülerine yansıyan şahıslar, vakit kaybetmeksizin motosikletli polis timlerine bildirildi. Belirtilen noktalara intikal eden motosikletli ekiplerce piknik yaptığı belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası kesildi.

DENETİMLERDE SilAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sırasında diğer suç unsurlarına yönelik de kritik sonuçlar elde edildi. Yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adli işlemler kapsamında:

6 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan,

1 kişi hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerinin ormanlık alanların korunması ve alınan tedbirlere uyulmasının sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.