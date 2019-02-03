İstanbul Sultangazi'de altyapı çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi yoğun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

Altyapı çalışması sırasında göçük oluştu, işçi toprak altında kaldı.



Yer İstanbul Sultangazi. Edirne Asfaltında iş makinesi ile kazı çalışması yapılıyordu.



Kazının yapıldığı toprak bir anda büyük bir gürültü ile çöktü. Bir işçi toprak altında kaldı.



Göçükte kalan işçi Özdemir Eren, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Göçükten çıkarılan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.



Çevrede güvenlik önlemleri alınırken yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.





