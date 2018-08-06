İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 5 kilo eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatı yapılan adresi bastılar. Kilolarca eroin ve uyuşturucu hap ele geçirdiler.



Alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günler süren teknik ve fiziki takibi tamamladı.



Operasyonun düğmesine basan ekipler, imalethane olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Asayiş büro ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Yapılan aramada 5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 hassas terazi, 2 mikser ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Emniyet sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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