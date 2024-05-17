Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı
Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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