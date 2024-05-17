Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.