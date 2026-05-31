Sultangazi'de hareketli dakikalar! Annesini rehin alan şüpheliye balkondan şok baskın

hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açmayan şüpheliyi itfaiyenin merdiven aracıyla 3'üncü katın balkonundan içeri girerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınmadan hemen önce annesini şikayetçi olmaması için boğazını sıkarak tehdit ettiği öne sürülen şüpheli polis merkezine götürüldü.

Gece Başlayan Kabus, Öğle Saatlerinde İhbar Edildi

Yürekleri ağza getiren olay, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi 1491. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; Ekrem K., birlikte ikamet ettiği annesi Menekşe K.'yi dün akşam saatlerinde dairenin kapısını arkadan kilitleyerek eve hapsetti. Gece boyunca evde rehin kalan talihsiz anne Menekşe K., bugün saat 12.00 sıralarında bir yolunu bularak karşı dairede yaşayan diğer oğluna gizlice durumunu bildirdi. Annesinin rehin tutulduğunu öğrenen ağabey, vakit kaybetmeden durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

Polis Daireye İtfaiye Merdiveniyle Balkondan Girdi

Kısa sürede adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin tüm "Kapıyı aç" uyarılarına rağmen Ekrem K. dairenin kapısını açmayı reddetti. Bunun üzerine müzakerelerden sonuç alınamayınca operasyon için düğmeye basıldı. İtfaiye ekiplerinin binanın dışına yanaştırdığı merdiven aracına binen polis ekipleri, 3'üncü kattaki dairenin balkonuna ulaştı. Balkon kapısını kırarak içeriye giren ekipler, Ekrem K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

"Şikayetçi Olma" Diyerek Annesinin Boğazını Sıktı

Operasyonun ardından evde mahsur kalan anne Menekşe K. sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı muayene edilirken, ortaya kahreden bir detay çıktı. Şüpheli Ekrem K.'nin, polisin balkondan içeri girdiği esnada annesinin boğazını sıktığı ve kendisinden şikayetçi olmaması yönünde ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

Komşular Konuştu: "Sürekli Rahatsızlık Veriyordu"

Aynı binada ikamet eden mahalle sakinlerinden Dursun Cam, yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Ben evdeydim. Akrabam geldi, 'Dışarıda itfaiye ve polisler var' dedi. Yan komşumuz annesini rehin almış. Galiba psikolojik sorunları var. Kimseye zarar vermedi ama ailesine sürekli sıkıntı yaşatıyordu. Polis ekipleri balkondan giriş yaptı. Şüpheliyi gözaltına aldılar, annenin durumu çok şükür iyi. Daha önce de çevreye ve komşulara rahatsızlık veriyordu."

Polis merkezine götürülen şüpheli Ekrem K.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.