Sultangazi’de kapora dolandırıcılığı şoku: Aracının fotoğrafları kopyalandı, sahte ilan açıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir sanayi sitesinde fren ustası olarak çalışan Naci Özcanlı, son dönemde artış gösteren kapora dolandırıcılığı vakalarının kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Özcanlı'nın aracının, kendisinin bilgisi dışında bir platformda satışa sunulduğu, arkadaşları tarafından kendisine iletilen bilgiyle ortaya çıktı ve bu durum ustayı şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYA İLANLARI KOPYALANMIŞ

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları inceleyen Naci Özcanlı, kendi aracıyla birlikte başka araçların fotoğraflarının da ilanlarda kullanıldığını gördü. Özcanlı, dolandırıcıların kendi aracının fotoğraflarını kopyalayarak sahte bir satış ilanı oluşturduklarını fark etti

Aracının gerçek değerinin altında bir fiyattan ve kendi rızası dışında ilana konulmasına tepki gösteren Özcanlı, durumu şu sözlerle anlattı: "Bu ilanı arkadaşlarım fark etti. Sosyal medyada senin arabayı satışa koymuşlar. Normalde arabanın değeri 2,5 milyon civarında. Ama burada 1 milyon 950 bin lira diye yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu kapora hırsızlığı." Usta, aynı sorunla daha önce de karşılaştığını belirterek, "Bu işin çözümüne kim ulaşacak ben de merak ediyorum. 2 ay önce yine aynı bu sorunla karşılaştım. Öncesinde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yazı yazdıktan sonra anladılar ve ilanı kaldırdılar ama 2 ay sonra tekrar yazmışlar" ifadeleriyle yaşadığı mağduriyetin tekrarladığına dikkat çekti.