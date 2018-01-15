Erzurum'da iç kanaması olduğu için yoğun bakıma alınan 16 yaşındaki Sümeyra Erdem'e karaciğer bağışı yapılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Erzurum'da tedavi gören gördüğü hastanede iç kanama geçirince durumu kritikleşen karaciğer hastası 16 yaşındaki Sümeyra Erdem'e karaciğer bağışı yapılması amacıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Karaciğer hastası Sümeyra Erdem, iç kanaması başlayınca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek, yoğun bakıma alındı.

Hastalığının son evresine ulaşan ve Sağlık Bakanlığı'nın kadavra listesinde üst sıralarda yer alan Erdem'e bağış olmayınca nakil gerçekleştirilemedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erdem için sosyal medyada "Sümeyrayakaraciğerlazım" başlıklı kampanya başlatıldı.

"Haydi durma sen de destek ol", "Umut olalım" sloganlarıyla binlerce kişi, 0 Rh (+) kan grubundaki Sümeyra için organ bağışı çağrısında bulundu.



"Acil nakil olması gerekiyor"

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun gastroenteroloji bölümünde takibinin yapıldığını, acil nakil olması gerektiğini söyledi.

Annesine ve ablasına da daha önce nakil yapıldığını belirten Prof. Dr. Öztürk, "Sümeyra kanamayla gelmişti, bize sordular. Aileye nakil olması gerektiğini mümkünse de canlı nakil olması çünkü daha hızlı bulunacağını söyledim. Ailesi bu konuda bilinçli, aynı aileden iki kişi nakil oldu." dedi.

Türkiye'de kadavradan bağışın az olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, hastanın nakil listesinde üst sıralarda olduğunu, organ çıkması halinde hemen nakil olacağını anlattı.

Konunun sosyal medyaya taşındığını hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya çıkmış, 'Organ bağışı yapacak kimse var mı' diye. Tabii bu çok uzun prosedürleri olan bir işlem. Devlet, akraba olmadan bir kimseye nakile izin vermesi için birtakım kurullardan geçmesi gerekiyor. Bu da hem üniversitenin hem organ naklinin dışında yürütülecek faaliyetler. Evet bu hasta nakil olmalı. İnşallah yakın zamanda bir kadavra verici çıkar, hasta da sağlığına kavuşur. Türkiye'deki bağış sayısının az olması bu tarz hastaları sıkıntıya sokuyor. Bağış sayısı yetersiz olduğu için insanlar bu durumlara düşüyor. Türkiye'de kadavradan organ bağışı artsa böyle genç insanlar kurtulabilir."

Malatya'da karaciğer nakli olan annesini bir süre önce kaybeden Erdem'in ablasına da Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde kadavradan karaciğer nakledilmişti.

