Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner'in, belediye araçlarını özel işinde kullandığı iddiasıyla AKP İlçe Başkanlığı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sungurlu Belediyesi, Belediye Başkanı Şahiner'e ait Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan arazide, belediyenin iş makineleri ile hafriyat çalışması başlattı.



AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan, yapılan işin Şahiner'in özel işi olduğu iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Savcının talimatı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu araziye giderek çalışanların ifadesine başvurdu ve tutanak tuttu.



Belediye Başkanı Şahiner, AA muhabirine, ilçede bulunan eski stadın yerine kent park yapma projeleri bulunduğunu söyledi.



Alana toprak dolgusu yapılması gerektiğini belirten Şahiner, bunun için 15 kilometre uzaklıktan toprak alındığını anlattı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürünün kendisine, "Sizin yakında bulunan arazinizden toprak alabiliriz." dediğini aktaran Şahiner, şunları kaydetti:

"Bu arazi 25 yıldır benim ve hiç ekilip biçilmedi. Boş durduğu ve belediyeye fayda getireceğini düşündüğüm için ben de toprak alınmasına izin verdim. Daha sonra diğer siyasi parti yetkilileri suç duyurusunda bulunmuş. Jandarma araziye gelip şoförlerin ifadesini almış, sonra da kent park projesinin yapıldığı alana gidip toprağın oraya döküldüğünü tespit etmiş. Bunu tutanak tutarak savcılığa bildirdiler. Hafriyat çalışmamız devam ediyor."



Özkan ise belediyenin toprağı daha yakın bir yerden getirebileceği halde Şahiner'in 7 kilometre uzaklıkta olan arazisinden aldığını söyledi.

İYİ Parti'li Belediye Başkanı Şahiner'in toprak alınan arazisinin yola 2 metre kot farkı bulunduğunu ifade eden Özkan, "Kot farkını gidermek için hafriyat yapacak olsaydı 250 bin liraya yakın cebinden masraf yapacaktı. Kent park projesi için arsasından toprak alma bahanesi ile kot farkını düşürüyor. Bir belediye başkanının bu şekilde yapması etik ve ahlaki değil. Biz de vatandaş olarak bundan rahatsız olduk ve suç duyurusunda bulunduk. Savcının talimatı ile jandarma olay yerine giderek tutanak tuttu ve çalışmayı durdurdu." diye konuştu.

