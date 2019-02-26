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Suni tohumlama yapılan ''Daisy'' anne olacak

Suni tohumlama yapılan “Daisy” anne olacak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, suni tohumlama yöntemiyle evcil hayvanların yavru sahibi olması için hizmet veriyor. Çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan “Daisy” isimli köpek onlardan biriydi. 3 uygulamanın sonucunda “Daisy”’de 4 sağlıklı yavru tespit edildi.

Suni tohumlama yapılan ''Daisy'' anne olacak

“Daisy” çiftleşme problemi yaşıyordu. Anne olmasını isteyen sahipleri ise sonunda hedefine ulaştı. Şimdi “Daisy” suni tohumlama yöntemi sayesinde anne olacak…    

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bu konu da artık uzman. Suni tohumlama yöntemiyle sayısız evcil hayvanı yavru sahibi yaptılar.

İngiliz Buldok cinsi “Daisy” de o şanslı hayvanlardan yalnızca biri.

“Daisy”e 3 uygulama yapıldı. Gebelik muayenesinde de sonuç pozitif çıktı.

Fakültenin Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Şükrü Güngör, “Daisy”nin gebeliği ve doğumu ile ilgili bilgi verdi.

“Daisy” nin sahipleri durumdan oldukça mutlu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur
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