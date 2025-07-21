Sünnet düğünü hastanede bitti! Tavuklu pilav 100 kişiyi zehirledi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde düzenlenen bir sünnet düğünü, gıda zehirlenmesi iddiasıyla kabusa dönüştü. Düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen yaklaşık 100 kişi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 100’e ulaştı. Yetkililer, hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceğini belirtiyor.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yalova Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“20 Temmuz 2025 tarihinde Saat 14.00-15.30 İstiklal Mahallesi Ova Sokak Yukarı Teşvikiye adresinde M. Ali Maden isimli şahsın düzenlemiş olduğu sünnet merasiminde düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilav dağıtılmasından ötürü 300 kişinin yediği belirtilmiş, çok sayıda kişinin tavuklu pilavdan zehirlendiğini söyleyerek hastaneye başvurmuş olup şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır.”

Zehirlenme şüphesiyle başvuranların bir kısmına Çınarcık Devlet Hastanesi’nde müdahale edilirken, hastane kapasitesinin dolması üzerine diğer hastalar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çınarcık Devlet Hastanesi’nde şu anda 65 kişiye müdahale ediliyor.