Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya mı inecek?

"KIZILAY-KADIKÖY ARASINI 80 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir yolu Hattı yapım çalışmalarında sona gelindiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

- Bakanlığımız 2003 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz.