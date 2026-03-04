Şüphelenen baba gizli kamera kurdu: 1 yaşındaki bebeğe annesinden akılalmaz şiddet

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Fas uyruklu İ.M., müşteki baba Osman Vesek ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki son savunmasında yaptıklarından pişman olduğunu belirten sanık anne, beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.M.'ye "alt soya karşı eziyet" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi ve cezada herhangi bir takdiri indirim uygulamadı

BABA OSMAN VESEK: CİNAYET KASTI VAR

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan müşteki baba Osman Vesek, çocuğuna karşı işlenen şiddet eyleminin ve suçların açıkça ortada olduğunu vurguladı. Vesek, mahkeme sürecine dair tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bazı taleplerimiz yine reddedildi. Bu konularda itirazlarımız olacak. Yaşanan olaylarda çocuğumun öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum. Bunun da vicdanen göz önünde bulundurulmasını istiyorum."

Müşteki avukatı Onurcan Eroğlu ise yargılama aşamasında mahkemenin, uygulanan şiddetin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair bir uzman raporu istemediğine dikkat çekti. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını duyuran Eroğlu, şunları kaydetti: "Sanığa üst sınırdan ceza uygulamadı. Oysa kendi çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli olacak şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en üst sınırdan ceza verilmeyecekse, kime verileceği konusu kamuoyunun takdirine bırakılmış bir husustur. Bu karara itiraz edeceğiz."

ŞİDDETİ GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Olay, baba Osman Vesek'in çevresinden aldığı uyarılar ve kızının vücudunda gördüğü morluklardan şüphelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Evine gizli kamera yerleştiren Vesek, video kayıtlarını izlediğinde 1 yaşındaki kızının, Fas uyruklu annesi İ.M. tarafından şiddete maruz kaldığını belgelemişti. Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne, 2 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.