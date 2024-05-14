Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı

Olay, Bursa'da yaşandı. Polisin şüphelenerek durduğu araçta 37.1 gram esrar ile 2.90 gram gelen sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan D.Ç. ile M.S. şahısların kaba üst ve arabada yapılan aramalarda 37.1 gram esrar maddesi ile 2.90 gram gelen sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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