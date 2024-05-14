Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan D.Ç. ile M.S. şahısların kaba üst ve arabada yapılan aramalarda 37.1 gram esrar maddesi ile 2.90 gram gelen sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.