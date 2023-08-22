Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan 15,90 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Editör: Süleyman Daban
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 15.90 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Asayiş # Şüpheli araç # uyuşturucu
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