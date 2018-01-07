Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz terör operasyonları bitti peki yaralar sarıldı mı ilçe sakinleriyle konuşacağız.
Sur... Diyarbakrı'ın kalbi... Bölücü terör örgütü PKK'nın Hendek opearsyonlarıyla adını sıkça duyduğumuz ilçede, terörle mücadele çetin geçmişti. Sur, teröristlerin yıkımın uğramıştı. Hükümet, halkı mağdur etmemek için hızla yeniden inşaa çalışmalarına başladı. Ancak Sur halkı bunu yeterli görmüyor.
2 Aralık 2015'de başlayan ve tam 103 gün süren operasyonlarda, Sur halkı, ilçeyi terketmişti. Teröristlerin sokaklara döşediği bombalar ise ilçeyi harebeye çevirmişti.
Aradan 2 yılı aşkın süre geçti. Evlerin çoğu yapılmadı.
Sur içindeki moloz yoğınları temizlendi, yapılan birkaç evden başka birşey de yok.
Terör operasyonlarından bu yana kentte bahçe, park, kaldırım yapıldı. Terörün izleri temizleniyor. Ancak vatandaş hükümetten daha çok destek bekliyor.
Sur'daki gelişmeleri Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül yakından tekip ediyor.
Vatan Partisi Kardeşlik Bürosu Başkanı Arif Doğan vatandaşın sorunlarının çözülmesini istedi.
HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr
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