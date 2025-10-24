Sur Yapı'dan yılın fırsatı! 'Eve geç kalma Türkiye' diyen kampanya

Özel sektörün önde gelen markalarından Sur Yapı, konut sahibi olma hayali kuran ancak finansman zorlukları yaşayanlar için dikkat çekici bir kampanya başlattı. “Eve Geç Kalma Türkiye” sloganıyla duyurulan yeni kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere cazip ve erişilebilir fırsatlar sunmayı hedefliyor.

BANKASIZ KEFİLSİZ, %10 PEŞİNAT, 48 AY VADE FARKSIZ AYLIK 39.900 TL ÖDEMELERLE

Kampanyanın en dikkat çekici yönü, sunduğu esnek ve kolay ödeme koşulları. Banka kredisi veya kefil şartı aramayan bir model sunan kampanya kapsamında, alıcılar sadece %10 peşinat ödeyerek ev sahibi olabilecekler. Kalan tutar için ise 48 ay boyunca vade farksız ödeme imkanı tanınıyor. Aylık taksitlerin ise 39.900 TL’den başladığı belirtiliyor.

Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yeni kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, konut alımının avantajlarına dikkat çekti. Elmas, şunları söyledi: “Sur Yapı olarak, ‘Eve Geç Kalma Türkiye’ kampanyamızla konuttaki alım avantajını hatırlatıyor ve konut alım fırsatını kaçırmamak adına konut sahibi olmak isteyenler için sunduğumuz bankasız, kefilsiz, düşük peşinatlı ve vade farksız 48 ay ödeme seçenekleriyle, kira öder gibi ev sahibi olma imkânı tanıyoruz. Hem oturumcu hem de yatırımcıya yeniden eve geç kalma Türkiye çağrısında bulunmak istiyorum. Konut almak için doğru zaman.”

‘EV ALMAYI ERTELEME, EVE GEÇ KALMA TÜRKİYE’ ÇAĞRISI

Başkan Elmas, kampanyanın sadece bir satış hamlesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir davet niteliği taşıdığını vurguladı. Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Türkiye’de birçok insan ev sahibi olma arzusunu ertelemek zorunda kalıyor. Biz bu kampanyayla, o ertelemeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. ‘Eve Geç Kalma Türkiye’ çağrımız, aslında bir toplumsal davet. ‘Eve Geç Kalma’ çağrımız ile Sur Yapı olarak, insanları kendi geleceklerine ve kendi yaşam alanlarına yatırım yapmaya davet ediyoruz. Her projemizde, insanların hayatlarının en değerli kararlarından birine aracılık ediyoruz. Bizim için her teslim ettiğimiz daire, bir ailenin geleceğine attığı güçlü bir yatırımdır."

Elmas, kampanyanın Sur Yapı'nın vizyonunu yansıttığını belirterek, "Bu kampanya, yalnızca ev sahibi olmayı kolaylaştırmak değil; Sur Yapı’nın güven, erişilebilirlik ve sürdürülebilir değer üretme vizyonunu daha fazla insana ulaştırmak için tasarlandı. Biz, projelerimizi sadece bugünün koşullarına göre değil, yıllar boyu sürecek bir yaşam kalitesine göre şekillendiriyoruz. Sur Yapı olarak amacımız, konut üretmekten öte, insanların hayatlarına dokunan, onların geleceğine katkı sunan projeler geliştirmek. ‘Eve Geç Kalma Türkiye’ kampanyamızda bu yaklaşımımızın bir uzantısı’’ dedi.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİDİR"

Z. Altan Elmas, konuşmasında gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisindeki kritik rolüne de dikkat çekti: “Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Gayrimenkul sektörü; istihdam oluşturur, sanayiyi büyütür, şehirleri dönüştürür ve insanları mutlu yuvalarına kavuşturur. Biz Sur Yapı olarak 33 yıldır bu zincirin en güçlü halkalarından biri olmaya devam ediyoruz.”

33 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinde prestijli projelere imza atan Sur Grup, sadece konut alanında değil; ofis, AVM, turizm, perakende, alt yapı ve enerji yatırımlarıyla da büyümesini sürdürüyor.

Şirketin kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının en önemli örneklerinden biri olarak, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya gösteriliyor. Projenin 1. etabını başarıyla tamamlayarak 7500 adet konut teslimi ile 25.000 kişiyi yuvalarına kavuşturan Sur Yapı, özellikle İstanbul ve Antalya’da geliştirdiği markalı konut projeleriyle kullanıcıların güvenini kazanmış durumda.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER

"Eve Geç Kalma Türkiye" kampanyası, Sur Yapı'nın hem Antalya hem de İstanbul'daki seçkin projelerini kapsıyor. Kampanyadan yararlanılabilecek projeler şunlar:

Antalya: Vitrin Antalya, Antalya Suites, Turkuaz ve Sur Cadde

İstanbul: Cevher Ümraniye, Topkapı Suites, Excellence Koşuyolu, Axis Suites ve Topkapı Evleri

Sur Yapı, bu projelerle her daire tipine ve farklı ödeme koşullarına uygun seçenekler sunarak, konut alıcılarının ihtiyaç ve tercihlerine cevap vermeyi amaçlıyor.