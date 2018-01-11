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Sürekli patlayan trafo, vatandaşı sokağa döktü

Güngören'de bir yıl içinde 4 defa yangına yol açan bodrum kattaki trafo, bina sakinlerinin tepkisini çekti

Sürekli patlayan trafo, vatandaşı sokağa döktü

İstanbul Güngören'de bir binanın bodrum katında bulunan ve geçen yıl 4 defa yangına sebep olan trafo, bina sakinlerini yıldırdı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın altındaki otoparkta park halindeki bir araca da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Trafoda çıkan yangın sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, bina sakinleri de sokağa döküldü. Olay yerine gelen elektrik idaresi çalışanlarına, trafonun tamiri için izin vermeyen bina sakinleri, son bir yıl içerisinde 4 defa yangın meydana geldiğini belirtti.

Sürekli aynı tehlikeyi yaşamaktan bıktıklarını dile getiren bina sakinleri, trafonun binanın altından çıkarılmasını istedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #trafo #güngören
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