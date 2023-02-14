Suriye depremde yalnız kaldı

Suriye'de depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve İdlip depremin vurduğu yerler. Enlaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Rusya askerleri ile sahada arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.



Hastaneler yararlılarla dolup taşarken, can kaybına ilişkin son veriler 4 bin 500'ü aştığı yönünde. Bu sayının artması bekleniyor.



Birleşmiş Milletlerin bölgeden hazırladığı ön rapora göre 5 milyon kişi evsiz kaldı. Şam yönetiminin çağrısıyla bölgeye yardımlar gidiyor. Irak'tan yola çıkan 20 yardım tırı Suriye'ye ulaştı.



Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Endonezya, Sudan, Umman, İran, Libya, Lübnan, Bangladeş, Ürdün, Tunus, Çeçenistan, Belarus yardım uçakları Şam havalimanına indi. Avrupa'dan ise şuana kadar sadece İtalya Suriye'ye yardım gönderdi. Beyrut Uluslararası Havalimanı’na varan İtalyan yardım malzemeleri kamyonlara yüklenerek karayolu ile Suriye'ye gönderildi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Suriye’nin Belgrad Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Taziyelerini ileten Vucic, Şam ile koordine edilerek yardım göndereceklerini açıkladı.



Macar Malta Vakfı Suriye'ye koşan Avrupalı yardım kuruluşlu oldu. Vakıfa ait sağlık timi Halep, Hama, Lazkiye, Tartus'ta gezici klinik kurdu. Gezici klinikte küçük ameliyatlara uygun, röntgen, ultrason cihazları ve mini laboratuvar bulunuyor. Gönüllü sağlıkçılar Suriyelilerin yaralarını sarmak için uğraşıyor.



