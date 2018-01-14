Ceylanpınar ilçesinde zırhlı araçlardan oluşan polis konvoyu, sınır boyunda tur attı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde zırhlı araçlardan oluşan polis konvoyu tur attı.



Emniyete ait 7 zırhlı araç, siren çalarak ilçeyi turladı. Trafikteki vatandaşların da korna çalarak destek verdiği konvoy, sınırın sıfır noktasında bulunan mahalleleri de dolaştı.



Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise konvoyun "vatandaşa güven, düşmana korku salması" amacıyla oluşturulduğu belirtildi.



Emniyet ekiplerinin teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada, halkın huzur ve güveni için 24 saat görev başında olunduğu hatırlatıldı.