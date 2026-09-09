Suriye sınırında şiddetli patlama! İdlib Sarmada'da çok sayıda yaralı var

Yerel kaynaklar ve Suriye resmi ajansları tarafından duyurulan patlamanın ardından olay yerinde can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Sınır hattında paniğe neden olan olaya ilişkin ilk bilgiler resmi kanallara şu şekilde yansıdı:

İdlib kırsalındaki Sarmada ilçesi yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamanın sesi çevre yerleşimlerden de yoğun şekilde duyuldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın kaynağının ve çıkış sebebinin henüz netleşmediğini, olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı araştırma ve teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İnfilakın ardından bölgede acil durum ilan edildi:

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, patlama neticesinde ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Çevre noktalardan yönlendirilen çok sayıda ambulans ve acil yardım ekibi yaralıları bölgedeki sahra hastaneleri ve sağlık merkezlerine taşımaya başladı.

Olay yerinde güvenlik kordonu oluşturulurken ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.