Suriye sınırındaki göçerler, yerleşik hayata geçmek istiyor. Dağlarda hayvancılıkla uğraşan besiciler, hükümetten beklentilerini Ulusal Kanal'a anlattı.

Onlar için hayat şartları çok zor. Kış aylarında Hatay sınırındalar, yaz aylarında Kahramanmaraş ve Kayseri'deler...



Her bir sürü sahibinde 400-500 koyun bulunuyor. Yıllardır bu işle uğraşıyorlar.



Çadırlarını kurdukları yerde, ne elektrik ne de su var.



Besicilik için dağlardalar. Devlet bizi desteklesin, et ithalatına gerek kalmayacağını söylüyorlar.



Üretmek istiyorlar ancak sorun çok. Meraların sayısı giderek azalıyor. Yem fiyatı pahalı. Ürettiklerini de satacak imkan bulamıyorlar.









ulusal.com.tr