Onlar için hayat şartları çok zor. Kış aylarında Hatay sınırındalar, yaz aylarında Kahramanmaraş ve Kayseri'deler...
Her bir sürü sahibinde 400-500 koyun bulunuyor. Yıllardır bu işle uğraşıyorlar.
Çadırlarını kurdukları yerde, ne elektrik ne de su var.
Besicilik için dağlardalar. Devlet bizi desteklesin, et ithalatına gerek kalmayacağını söylüyorlar.
Üretmek istiyorlar ancak sorun çok. Meraların sayısı giderek azalıyor. Yem fiyatı pahalı. Ürettiklerini de satacak imkan bulamıyorlar.
ulusal.com.tr
Suriye sınırındaki göçerler, yerleşik hayata geçmek istiyor. Dağlarda hayvancılıkla uğraşan besiciler, hükümetten beklentilerini Ulusal Kanal'a anlattı.
Onlar için hayat şartları çok zor. Kış aylarında Hatay sınırındalar, yaz aylarında Kahramanmaraş ve Kayseri'deler...
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.