Suriye'deki orman yangını Hatay'dan görüldü: Sınırda alevler yükseliyor

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Badrusiya Dağları'nda ortaya çıkan orman yangını, rüzgarın yağışları hızla büyüyerek sınıra yaklaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Suriye'deki orman yangını Hatay'dan görüldü: Sınırda alevler yükseliyor
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Suriye itfaiyesinin müdahalesine rağmen kontrol belgesi alınamayan yangının alevleri, Türkiye sınırına kadar seyrediyor ve Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görülebilecek bir yoğunluğa ulaştı.

Bölgeden gelen bilgilere göre, yangına müdahale çalışmaları devam ederken, yerel halk ve rekabetçi yangının sınırlı miktardaki tehditten endişesi duyuluyor.

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