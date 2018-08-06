Bursa'da, geçen cuma günü, Suriye uyruklu Melek Akta'nın (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğularak öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Melek Akta'yı altınlarını çalmak için öldürdüğü, cinayetten sonra İstanbul'a kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerden A.M.A. adlı kadın, 2 yaşındaki kızı ile adliyeye götürüldü.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp yine plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi.



ALTINLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER



Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, derin bir soruşturma başlattı. 40 kişiyi sorgulayan ve 130 farklı güvenlilk kamerasını inceleyen özel ekip, cinayet şüphelilerinin, Melek Akta'nın eski komşusu Suriye uyruklu M.C.N.(22), akrabası A.Ş.(40) ve A.M.A.(28) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin olaydan sonra birlikte İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet bilezik, 1 adet altın kolye ve altın zincir ele geçirildi.



'AMACIMIZ SADECE ALTINLARI ÇALMAKTI''



3 şüpheli, İstanbuldan alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler, niyetlerinin Melek Akta'yı öldürmek olmadığını öne sürerek, evdeki altınları çalmak isterken paniğe kapılıp boğduklarını söyleyip cinayeti itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, A.M.A'nın kucağında 2 yaşındaki kızıyla adliyeye götürüldüğü görüldü.