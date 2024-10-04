Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.
- Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye… pic.twitter.com/n3meV9dXQw