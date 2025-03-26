"Suruç Çiftçisi Öldü" eylemi: Üreticiler sulama ücretlerini protesto etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler, 2025 yılı için belirlenen sulama ücretlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. Üreticiler, pamuk için dönüm başına 2 bin 900, mısır için 2 bin 175 lira gibi yüksek ücretlerin belirlenmesini fazla bularak, "Suruç Çiftçisi Öldü" yazılı bir tabut taşıdı.

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"Suruç Çiftçisi Öldü" eylemi: Üreticiler sulama ücretlerini protesto etti
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Suruç ilçesinde çiftçiler, sulama ücretlerine yönelik tepkilerini dile getirmek amacıyla Toplu Gündeş Sulama Birliği önünde toplandı. Girdi maliyetleriyle boğuşan üreticiler, sulama ücretlerinin aşırı yüksek olduğunu ve bu bedeli ödemekte zorlandıklarını vurguladı. Pamuk, mısır ve hububat için belirlenen sulama ücretlerinin kendilerini zor duruma soktuğunu ifade ettiler.

"Suruç Çiftçisi Öldü" Sloganlarıyla Eylem

Protesto sırasında çiftçiler, "Suruç Çiftçisi Öldü" yazılı bir tabut taşıyarak bu sembolik eylemle, artan sulama ücretlerinin tarımsal üretimi imkansız hale getirdiğine dikkat çekti. Tabut, Devlet Su İşleri (DSİ) önüne götürülerek tepkilerini daha da vurguladılar.

Çiftçilerden Talepler: Ücret İndirimi ve Destek

Eyleme katılan çiftçiler, sulama ücretlerinin düşürülmesi ve çiftçilere ekonomik destek sağlanması gerektiğini ifade ettiler. Artan ücretlerin, tarım üretiminin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirten üreticiler, yetkililerden çözüm talep etti.

Eyleme Kurum ve STK Destek Verdi

Eyleme Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, Suruç Ziraat Odası, Şanlıurfa Barosu, Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi birçok yerel kurum ve STK destek verdi. Ayrıca ziraat mühendisleri ve zirai ilaç bayi temsilcileri de protestoya katıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

üretici suruç
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