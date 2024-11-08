Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı

İddiaya göre, tedavi için hastaneye başvuran L.İ., muayene sırasında yaşadığı cinsel tacizi delillendirmek amacıyla bir sonraki randevuda doktoru kayda aldı. Taciz anlarını cep telefonu ile belgeleyen L.İ., durumu emniyet birimlerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Kadının şikayeti üzerine Suruç Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V.'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir"

DAHİLİYE UZMANI TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayene sırasında L.İ.'yi taciz ettiği iddiasıyla savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen doktor tutuklandı.