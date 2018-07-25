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Suruçlu çiftçilerden su protestosu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çiftçiler, tarlalarına yeterli su verilmediği için Devlet Su İşleri’ni protesto etti. Sıcak havada ekinlerinin kuruduğunu belirten çiftçiler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Suruçlu çiftçilerden su protestosu


Yeterli su verilmedi, ürünleri kurudu. Çiftçiler soluğu Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün önünde aldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çiftçiler, ekili tarlalarına yeterli su verilmediği için DSİ’yi protesto etti.

Bölgede çiftçiler, hatlardaki arıza nedeniyle 3’er günlük arayla sulama yapılabiliyor. Bu da yeterli suyu alamayan mahsulde kurumaya neden oldu. Temmuz sıcağını da hesaba katan çiftçiler, zararlarının giderek büyüdüğünü belirtti.  

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, ürünlerde yaşanan kurumaya dikkat çekti. Mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Çiftçilerin eylemi ses getirdi. Yapılan görüşmede yetkililer sorunun çözüleceğini belirtti. DSİ, susuzluktan etkilenen hassas bölgelerde,  gerekli çalışmaları başlattıklarını duyurdu.
 
Etiketler; #şanlıurfa #suruç #su protestosu
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