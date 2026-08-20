Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var
Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak bir ağacın üzerine çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası mevkiinde yaşandı.
Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı, ardından devirdiği bir ağacın üzerine çıktı.
Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖR KURTARILDI
Kazada araç içinde sıkışan şoför, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 2 vatandaş ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.