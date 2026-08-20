Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak bir ağacın üzerine çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası mevkiinde yaşandı.

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var - Resim: 2

Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı, ardından devirdiği bir ağacın üzerine çıktı.

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var - Resim: 3

Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var - Resim: 4

ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖR KURTARILDI

Kazada araç içinde sıkışan şoför, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var - Resim: 5

Kazada yaralanan 2 vatandaş ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs ağacın tepesine çıktı: Yaralılar var - Resim: 6

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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