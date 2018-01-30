Beykoz'da bir sürücü kursu, şehit çocuklarına ve gazilere ücretsiz eğitim verecek.

İstanbul Beykoz'da bir sürücü kursu, şehit çocuklarına ve gazilere ücretsiz eğitim verecek.



Kursun sahibi Serdar Bıyıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan çeşitli şekillerde oyunlar oynandığını ve bunların sonucunda şehit ve gazilerin olduğunu söyledi.



"Kurs olarak biz de üzerimize düşeni yapalım ve şehit çocuklarına ve gazilerimize ücretsiz ehliyet verelim" diye düşündüklerini aktaran Bıyıkoğlu, "Elimizden gelen budur. Ülkemiz açısından bunun çok bir faydası olur mu bilmiyoruz. Daha fazla şeyler yapmak gerekiyor. En son Afrin olayı da malumdur. Askerlerimizin 'Beklemesinler' demeleri, 'Kızılelma'ya gidiyoruz' demeleri çok büyük olaylardır." ifadelerini kullandı.



Şehit çocuklarını ve gazileri kursa beklediklerini dile getiren Bıyıkoğlu, kontenjan sınırlarının olmadığını açıkladı.



Bıyıkoğlu, kurs ücreti almayacaklarını ve sınav harçlarını yatıracaklarını belirterek, "Elimizden gelse cepheye gideceğiz. Böyle bir şey olmuyor, keşke izin verseler. Bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Herkesin taşın altına elini sokması lazım." dedi.



Bunun reklam olarak düşünülmemesini isteyen Bıyıkoğlu, "Bu bir gönül ve sevda meselesidir. Bütün özel sektör bu konuya eğilmelidir. Şehit çocuklarına ve gazilere daha fazla imkanlar sağlanmalıdır. Geçen gün Afrin'de şehit olan Musa şehidimizin çocuğunu gördük. Yaşı daha çok ufak. Bu çocuklar bize emanettir, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 80 milyona emanettir. Herkes elinden geleni yapmalıdır." şeklinde konuştu.