Sürücüler Dikkat: 10 Tünel Birden Tek Şeride Düşürüldü! İşte KGM 7 Eylül Yol Bülteni

7 Eylül 2026 Pazartesi günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu Kocaeli geçişi, İzmir Çevre Otoyolu ve Karadeniz tünelleri başta olmak üzere Türkiye'nin ana arterlerinde üstyapı yenileme, aydınlatma direklerinin değişimi, tünel drenaj temizliği ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle otoyol kapanmaları, şerit kısıtlamaları ve çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Otoyolu İzmit-Dilovası kesimindeki 7/24 kesintisiz otoyol kapanmasına ve Karadeniz'deki 10 tünelde yürütülen tek şerit mesaisine karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız sınırlarına ve sahadaki trafik işaretçilerine harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah haftanın ilk gününe ait detaylı yol haritası:

TEM VE İZMİR ÇEVRE OTOYOLUNDA KRİTİK ÇALIŞMA ALARMI

TEM Otoyolu (İzmit Doğu - Dilovası Kavşakları Arası): Otoyolun 0 ile 10. kilometreleri arasında yürütülen kapsamlı üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım doğrudan D-100 Karayolu'na aktarılmaktadır. Çalışmalar 7/24 gün/saat kesintisiz esasına göre sürdürülmektedir.

İzmir Çevre Otoyolu (6. Sanayi Kavşağı - Limontepe Kavşağı Arası): 0 ile 2. kilometreler arasında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 30 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek çalışmalarda her gün gece 22:00 - 05:00 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapatılmakta, ulaşım açık olan diğer şeritlerden kontrollü sağlanmaktadır.

KARADENİZ'DE 10 TÜNELDE TEMİZLİK MESAİSİ

Hopa - Borçka - Artvin Yolu (10 Tünelde Tek Şerit Kısıtlaması): Güzergahın 47 ile 64. kilometreleri arasında yer alan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması başlatılmıştır. 07.09.2026 – 08.09.2026 tarihlerinde ve 08:00 - 17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

İnebolu - Küre - Kastamonu Yolu: Yolun 33 ile 46. kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin mıcır ve taş sıçraması riskine karşı levhalara dikkat etmesi gerekmektedir.

EGE, İÇ VE DOĞU ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Afyonkarahisar - Konya Yolu: Yolun 7 ile 11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Balıkesir - Dursunbey Yolu: Güzergahın 58 ile 64. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle

Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanmaktadır.

Ulukışla - Pozantı Yolu: 36 ile 39. kilometreler arasındaki yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşımaktadır.

Malatya - Kayseri Yolu: Yolun 8 ile 11. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şeritlerden verilmektedir.

Gaziantep - Kilis Yolu: Güzergahın 12 ile 16. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü ilerlemektedir.

Van - Erciş Yolu: 55 ile 56. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergahtaki yönlendirmelere dikkat etmesi gerekmektedir.