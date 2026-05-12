Sürücüler dikkat: 12 Mayıs yol durumu bülteni yayımlandı! Hangi yollar kapalı?

Sürücülerin güvenli bir seyahat için çalışma yapılan bölgelerde hızlarını düşürmeleri, trafik işaretlerine ve yerdeki işaretçilere titizlikle uymaları büyük önem taşıyor.



OTOYOLLARDA BAKIM VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında, Malkara-Çanakkale kesiminde (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametindeki belirli noktalarda bakım çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgede sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1 ile 9. kilometreleri arasında gerçekleştirilen aydınlatma lambası değişimleri nedeniyle gece mesaisi uygulanıyor. Saat 00.00 ile 05.00 arasında Çeşme istikametindeki sol ve orta şeritler kapatılarak trafik akışı sağ şeride yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin-Adana hattında ise üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Serbest Bölge ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşakları arasındaki Mersin-Adana yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Adana-Mersin istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

HEYELAN VE TÜNEL ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ ETKİLİYOR

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti ulaşıma kapandı. Bölgede trafik akışı güvenli bir şekilde Niksar yönünden çift yönlü olarak sürdürülüyor.

Bulancak-Giresun-Espiye yolu üzerinde bulunan Arıdurak Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemlerin modernizasyonu yapılıyor. Saat 17.00'ye kadar sürecek çalışmalar kapsamında Giresun-Espiye yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, karşı yöndeki tüp trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna aktarılıyor.

Zonguldak-Mengen-Yeniçağa yolunun 30. kilometresindeki şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları da sürücüleri yavaşlatıyor. Mengen-Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak geçişlere diğer şeritten izin veriliyor.

ANADOLU GENELİNDE YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğu ve Güney illerindeki ana arterlerde de geniş kapsamlı yol yapım faaliyetleri gözleniyor:

Diyarbakır-Siverek yolunun 11-16. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerinde Ağrı-Doğubayazıt yönü kapatılarak trafik sol platformdan gidiş-geliş şeklinde veriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü olarak müsaade ediliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 17-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak akıtılıyor.