Sürücüler dikkat: 13 Haziran'a kadar 24 saat sürecek, yollar kapalı!

Yeni rapora göre, şehirlerarası kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen çok sayıda kesiminde şerit daraltma ve kapatma işlemleri uygulanıyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğinin korunması adına sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde mutlaka yavaş gitmeleri, trafik işaret, cihaz ve işaretçilerine eksiksiz uymaları gerektiği konusunda acil çağrıda bulundu.

ANADOLU OTOYOLU VE SABİHA GÖKÇEN TÜNELLERİNDE 13 HAZİRAN'A KADAR 24 SAAT ÇALIŞMA

Milyonlarca sürücünün her gün kullandığı İstanbul ulaşım ağında çok kritik bir izolasyon çalışması başlatıldı. KGM bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen Tünelleri'nde geniş kapsamlı izolasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Güvenlik önlemleri kapsamında, tünellerin doğu ve batı yol platformlarındaki her iki tüpte de sağ şeritler tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritlerden kontrollü şekilde sağlanıyor. Tüneldeki bu hummalı çalışmalar 24 saat kesintisiz esaslı yürütülecek ve 13 Haziran'a kadar aralıksız devam edecek.

ARTVİN - ERZURUM HATTINDAKİ 18 TÜNELDE TEK ŞERİT ÖNLEMİ

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kritik bir diğer güzergahta ise tünel elektroniği bakımları devreye girdi. Artvin-Erzurum yolunun 29 ile 55. kilometreleri arasında yer alan tam 18 tünelin elektrik, elektronik sistemlerindeki bakım, onarım süreçleri ile drenaj sistemlerinin temizlik çalışmaları sürüyor. Bu sebeple gün boyunca saat 17.30'a kadar ilgili tünellerde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak yürütülecek.

Ayrıca İç Anadolu ve Karadeniz geçiş hattında yer alan Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometreleri arasındaki Havza Tüneli'nde de benzer bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ VE YOL YAPIMI SÜREN DİĞER BÖLGELER LİSTESİ

KGM veri tabanından alınan bilgilere göre, 3 Haziran bugün itibarıyla iş makinelerinin sahada olduğu ve sürücülerin servis yolları ile bölünmüş yol şeritlerine yönlendirildiği diğer riskli güzergahlar alt alta şu şekilde sıralandı:

MALATYA - GÖLBAŞI YOLU (0-1. kilometreleri arasında devam eden yoğun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor)

MUĞLA - DENİZLİ YOLU (19-23. kilometrelerindeki yol genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve şerit daraltmalı devam ediyor)

ESKİŞEHİR - KÜTAHYA DEVLET YOLU (Yolun 37. kilometresinde bulunan Sporkent Kavşağı'ndaki kavşak iyileştirme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor)

KAHRAMANMARAŞ - NARLI - GAZİANTEP YOLU (3-4. kilometrelerinde yer alan Sanayi Kavşağı'ndaki harfiyat ve beton çalışmaları nedeniyle sürücüler ana yoldan alınarak servis yoluna yönlendiriliyor)

ANTALYA - ISPARTA YOLU (0-3. kilometreleri arasındaki asfaltlama ve genişletme faaliyetleri nedeniyle şeritler daraltıldı)

ERMENEK - MUT YOLU (15-39. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sürüyor)

KAĞIZMAN - AĞRI YOLU (5-6. kilometrelerindeki zemin ve sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin hız sınırlarına uyması önem taşıyor)