Sürücüler dikkat! 15 Eylül’de trafiğe kapalı ve tek şeride düşen yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 15 Eylül 2025 günü için yol durum raporunu yayımladı. Rapora göre birçok noktada yol çalışmaları sürüyor. Bazı yollar tek şeride düşürüldü, bazı yollar kontrollü ulaşım sağlanarak açık bırakıldı, bazı güzergâhlar ise tamamen trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin yol durumuna dikkat etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. İşte KGM tarafından paylaşılan ayrıntılar:

GEBZE – DİLOVASI ARASI TRAFİĞE KAPALI

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Gebze Kavşağı – Dilovası Kavşağı arasındaki (K.K.No: O-4/09) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Muallimköy Kavşağı Osmangazi Köprüsü’nden Ankara yönüne çıkış kolunu trafiğe kapattı.
Araçlar, İstanbul yönüne devam ederek TEM Otoyolu Gebze Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendiriliyor.
Çalışmalar 9 Eylül Salı günü başlamış olup, 24 Eylül Çarşamba günü tamamlanacak.


BOLU DAĞI GEÇİŞİ: VİYADÜK ÇALIŞMASI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi, İstanbul istikametinde O-4/24 Km: 6+500 ile Km: 9+200 arasında bulunan Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde derz değişimi yapılıyor.
Bu nedenle sağdan iki şerit kapatıldı, trafik aynı yönde kalan şeritten sağlanıyor.


NİĞDE – POZANTI OTOYOLU

Niğde-Pozantı otoyolunun 0-7. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, Adana yönünde kontrollü şekilde sağlanıyor.


KONYA – EREĞLİ YOLU

Konya-Ereğli yolunun 2+100-13+500 kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.


SİLİFKE – MERSİN YOLU

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometreleri arasında, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu kapsamında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


SELÇUK – KUŞADASI YOLU

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.


ORDU – FATSA YOLU

Ordu-Fatsa yolunun 17-11 kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.


ALANYA – GAZİPAŞA YOLU

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.


PERTEK – ÇEMİŞGEZEK YOLU

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.


GEMLİK – KUMLU YOLU

Gemlik-Kumlu yolunun 14. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

