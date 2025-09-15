Sürücüler dikkat! 15 Eylül’de trafiğe kapalı ve tek şeride düşen yollar

Sürücülerin yol durumuna dikkat etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. İşte KGM tarafından paylaşılan ayrıntılar:

GEBZE – DİLOVASI ARASI TRAFİĞE KAPALI

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Gebze Kavşağı – Dilovası Kavşağı arasındaki (K.K.No: O-4/09) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Muallimköy Kavşağı Osmangazi Köprüsü’nden Ankara yönüne çıkış kolunu trafiğe kapattı.

Araçlar, İstanbul yönüne devam ederek TEM Otoyolu Gebze Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendiriliyor.

Çalışmalar 9 Eylül Salı günü başlamış olup, 24 Eylül Çarşamba günü tamamlanacak.



BOLU DAĞI GEÇİŞİ: VİYADÜK ÇALIŞMASI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi, İstanbul istikametinde O-4/24 Km: 6+500 ile Km: 9+200 arasında bulunan Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde derz değişimi yapılıyor.

Bu nedenle sağdan iki şerit kapatıldı, trafik aynı yönde kalan şeritten sağlanıyor.



NİĞDE – POZANTI OTOYOLU

Niğde-Pozantı otoyolunun 0-7. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, Adana yönünde kontrollü şekilde sağlanıyor.



KONYA – EREĞLİ YOLU

Konya-Ereğli yolunun 2+100-13+500 kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.



SİLİFKE – MERSİN YOLU

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometreleri arasında, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu kapsamında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



SELÇUK – KUŞADASI YOLU

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.



ORDU – FATSA YOLU

Ordu-Fatsa yolunun 17-11 kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.



ALANYA – GAZİPAŞA YOLU

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.



PERTEK – ÇEMİŞGEZEK YOLU

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.



GEMLİK – KUMLU YOLU

Gemlik-Kumlu yolunun 14. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.