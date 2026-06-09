Sürücüler dikkat, 19 Haziran'a kadar bu yollar kapatıldı! İşte il il KGM güncel kapalı ve bakımdaki yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin güvenli seyahat etmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla güncel yol durumu bültenini ilan etti. Çalışmaların sürdürüldüğü kesimlerde sürücülerin hız sınırlarına uyması, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle riayet etmesi büyük önem taşıyor. İşte yola çıkacakların mutlaka bilmesi gereken kapalı yollar ve alternatif güzergahlar:

TEM OTOYOLU VE İZMİR-AYDIN HATTINDA ŞERİT DÜZENLEMESİ

Milyonlarca aracın geçiş noktası olan ana otoyol akslarında üstyapı yenileme mesaisi nedeniyle trafik akışı yeniden şekillendirildi.

İzmit - Sapanca Arası: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulandığı bildirildi. Ulaşım bu bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.

Hendek - Gümüşova Arası: TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gümüşova arasında yoğun bir üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Güvenlik gerekçesiyle otoyol bölümler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İzmir - Aydın Otoyolu: Otoyolun 1-5. kilometrelerinde yer alan Hastane Köprüsü'ndeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Aydın istikametinden gidiş-geliş şeklinde yönlendiriliyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ YAPIM ÇALIŞMALARI

Güney ve iç hatlardaki devlet yolları ile otoyol bağlantılarında da ulaşıma geçici düzenlemeler getirildi.

TAG Otoyolu (Tarsus - Adana - Gaziantep): Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun D-400 istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü olarak aktarılıyor.

Ankara - Konya Yolu: Yolun 28-31. kilometrelerinde bulunan Çimşit Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

TÜNELLERDE GECE VE GÜNDÜZ BAKIM MESAİSİ

Antalya ve Karadeniz sahil koridorundaki stratejik tünellerde teknik bakım operasyonları başlatıldı.

Alanya - Manavgat Yolu: Güzergahın 52-59. kilometrelerindeki Dim, Oba ve Mahmutlar tünellerinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle, gece 23.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında sürücüler geçici olarak imar yollarına yönlendirilecek.

Bulancak - Giresun - Tirebolu Aksı: Yolun 32-72. kilometreleri arasında yer alan tünellerde elektrik ve elektronik sistemlerin bakımı yapılıyor. Bu sebeple 19 Haziran'a kadar, her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

PATLATMALI ÇALIŞMALAR VE ANADOLU HATLARI

Balıkesir - Dursunbey Yolu: Yolun 49-51. kilometrelerinde gün içinde 09.00-16.00 saatleri arasında patlatmalı yapım çalışmaları icra edilecek. Bu esnada trafik akışı güvenlik amacıyla kısa sürelerle tamamen durdurulacak.

Kastamonu - Tosya Ve Çorum - Mecitözü: Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometreleri ile Çorum-Mecitözü yolunun 8-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım bölgede kontrollü olarak sürüyor.