Sürücüler Dikkat: 20 Tünel Birden Tek Şeride Düşürüldü! İşte 2 Eylül KGM Yol Bülteni

2 Eylül 2026 Çarşamba günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu ve Karadeniz tünelleri başta olmak üzere Bursa-Yalova, Sinop-Samsun ve Ege aksındaki bağlantı yollarında üstyapı onarımı, bölünmüş yol yapımı ve tünel bakım çalışmaları nedeniyle otoyol kapanmaları, şerit daraltmaları ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Otoyolu İzmit-Dilovası kesimindeki 7/24 kesintisiz kapatmaya ve Artvin-Erzurum arasındaki 20 tünelde yürütülen tek şerit mesaisine karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki trafik işaretçilerine harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

TEM OTOYOLU VE TAG OTOYOLUNDA KRİTİK ÇALIŞMA ALARMI

TEM Otoyolu (İzmit Doğu - Dilovası Kavşakları Arası): Otoyolun 0 ile 10. kilometreleri arasında yürütülen kapsamlı üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım doğrudan D-100 Karayolu'na yönlendirilmektedir. Çalışmalar 7/24 gün/saat kesintisiz esasına göre sürdürülmektedir.

TAG Otoyolu (Karaisalı Kavşağı Mevkii): Güzergahın 6 ile 7. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü şeritlerden sağlanmaktadır.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Bursa - Yalova Yolu: Yolun 33 ile 36. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak devam etmektedir.

Torbalı - Ödemiş Yolu: Güzergahın 7 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilmektedir.

Çavdır - Söğüt - Korkuteli Yolu: Yolun 5 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

Tavşanlı - Domaniç Yolu: 39 ile 41. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak ilerlemektedir.

KARADENİZ VE DOĞU/GÜNEYDOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Artvin - Erzurum Yolu (20 Tünelde Temizlik Alarmı): Yolun 0 ile 37. kilometreleri arasında yer alan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında 08:00 - 17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sinop - Samsun Yolu: Karadeniz sahil hattının 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Samsun yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Diyarbakır - Silvan Yolu: Yolun 50 ile 52. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı iş makineleri eşliğinde kontrollü verilmektedir.