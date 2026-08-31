Sürücüler Dikkat: 4 Tünel Birden Tek Şeride Düşürüldü! İşte 31 Ağustos KGM Yol Durumu Bülteni

31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayımlanan güncel rapora göre; Ankara Çevre Otoyolu başta olmak üzere Aydın-Denizli Otoyolu, Karadeniz tünelleri ve Bursa-Ankara bağlantı hattında üstyapı yenileme, aydınlatma bakımı ve bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlamaları, tam kapanmalar ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle Ankara Çevre Otoyolu'nda 4 Eylül'e kadar sürecek olan şerit aktarmasına ve tünel bakım çalışmalarına karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız sınırlarına ve trafik işaretçilerine harfiyen uymaları gerektiğini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU VE 4 TÜNELDE KRİTİK BAKIM MESAİSİ

Ankara Çevre Otoyolu (İncek Kavşağı - Pozantı Kavşağı Arası): Otoyolun 4 ile 5. kilometreleri arasında, Eskişehir istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihleri arasında sürecek çalışmalar boyunca ulaşım, Samsun istikametinden çift yönlü (2 gidiş, 2 geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Artvin - Şavşat Ayrımı / Ardanuç - Geçitli Yolu (4 Tünelde Çalışma): Güzergahın 0 ile 16. kilometreleri arasında bulunan Soğanlı, Ferhatlı 1, Ferhatlı 2 ve Tosunlu tünelleri ile yaklaşım yollarında aydınlatma sistemleri bakım ve onarım çalışması başlatılmıştır. 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihleri arasında her gün 08:00 - 17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 23 ile 24. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle saat 08:00 itibarıyla sol ve orta şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yalnızca sağ şerit üzerinden kontrollü sağlanmaktadır.

MARMARA, İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BAĞLANTI YOLLARI

İnegöl - Bozüyük Yolu (Bursa - Ankara Hattı): Yolun 0 ile 4. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Adana - Ceyhan Yolu (Suluca Mevkii): Güzergahın 30 ile 31. kilometreleri arasında sol taşıma yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sağ taşıma yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak aktarılmaktadır.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu: Yolun ilk 0 ile 5. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve levhalarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

Tavşanlı - Domaniç Yolu: 39 ile 41. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak ilerlemektedir.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Sinop - Samsun Yolu: Karadeniz sahil aksının 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Malatya - Kayseri Yolu: Güzergahın 8 ile 11. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şeritler üzerinden verilmektedir.

Kars - Kağızman Yolu: Yolun 8 ile 12. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı geçici servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.