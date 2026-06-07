Sürücüler dikkat: 7 Haziran yol durumu bülteni yayımlandı! Hangi yollar kapalı?

Çalışmaların sürdüğü güzergâhlarda trafik akışı çoğunlukla kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul’da, Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen Tünellerinde izolasyon çalışması yürütülüyor. 3 Haziran-13 Haziran 2026 tarihleri arasında 24 saat esasına göre devam edecek çalışmalar kapsamında, her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Ankara’da Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında 30 Nisan 2026’dan bu yana süren Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara yönüne katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometreleri arasında 24 Nisan 2026’da başlayan yol yapım çalışmaları sürerken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometreleri arasında, Afyonkarahisar Otogar Kavşağı’nda devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya’da Darende-Malatya yolunun 5-28. kilometreleri arasında, yolda oluşan çatlaklar nedeniyle yürütülen onarım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü ilerliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ederken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometreleri arasında yer alan Novada, OSB ve otogar kavşaklarında farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli’nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Karadeniz’de Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ederken, trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Kahramanmaraş’ta Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometreleri arasında süren çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, çalışma yapılan tüm güzergâhlarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hızlarını düşürmeleri ve alternatif güzergâhları değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.