Sürücüler dikkat! 9 ilde karayollarında çalışma var

Türkiye genelinde kara yollarında sürdürülen bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! 9 ilde karayollarında çalışma var
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İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, kule içindeki enerji panolarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle dekoratif aydınlatma sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı. Çalışmaların 60 gün sürmesi bekleniyor.

ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK SERVİS YOLUNDAN

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu üzerinde, 51-52. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan yönündeki trafik, servis yoluna yönlendirildi.

9 BÖLGEDE UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA VAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde farklı güzergâhlarda süren çalışmalara ilişkin detayları paylaştı:

Denizli-Serinhisar yolu (24-33. km): Ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü veriliyor.
Beyşehir-Isparta yolu (25-44. km): Kontrollü ulaşım sağlanıyor.
Osmaniye-Gaziantep yolu (4-7. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan devam ediyor.
Kırşehir-Kırıkkale yolu (69-72. km): Sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu (61. km): Deniz tahribatı nedeniyle Tirebolu-Espiye yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya yolu (38-43. km): Alanya Tünelleri’nde, Alanya-Antalya yönünde bir şerit 09.00-17.00 saatleri arasında kapalı olacak.
Balıkesir-Dursunbey yolu (50-64. km): Çalışmalar muhtelif kesimlerde sürüyor, ulaşım kontrollü.
Tokat-Niksar yolu (36-38. km): Şev tanzim çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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