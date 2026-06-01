Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu İstanbul Yönü tamamen kapatılıyor!

Çalışmalar kapsamında otoyolun en yoğun kesimlerinden biri olan Muallimköy ile Gebze kavşakları arası tamamen trafiğe kapatılacak. Yarın sabah başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek olan bu dev çalışma süresince, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlara yönlendirme yapılacak.

İşte yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak bağlantı yolları, kapanma yönleri ve sürücülerin kullanması gereken yeni seyahat rotaları:

Otoyolun Ankara-İstanbul Yönü Tamamen Kapatılıyor

Ana Kapanma Noktası: Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Yönlendirme Rotası: Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti (kuzey yol) trafiğe tamamen kapatılacak olup, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’na aktarılacaktır.

Kavşak Giriş ve Çıkışlarına Getirilen Kısıtlamalar

Muallimköy Girişleri Kapalı: D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne giriş yapacak olan kollar trafiğe kapatılacaktır. Bu istikameti kullanmak isteyen araçlar, öncelikle alternatif olarak D-100 kara yolunu tercih edebilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesinde yer alan alt geçitten U dönüşü yaparak rotalarını çizebileceklerdir.

Osmangazi Köprüsü Bağlantı Kararı: Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametlerine bağlanan tüm bağlantı kolları da trafiğe kapatılacaktır. Köprü yönünden gelen bu araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirilerek İstanbul ve Ankara istikametlerine seyahat edebileceklerdir.

Yarın Sabah Başlıyor: 24 Saat Kesintisiz Mesai Yapılacak

Bölgedeki kritik üstyapı onarım çalışmaları yarın sabah saat 08.00 itibarıyla resmen başlayacaktır. Sürücülerin ve bölge trafiğinin olumsuz etkilenme süresini en aza indirmek amacıyla çalışmalar durmaksızın, 24 saat esasına göre gece-gündüz kesintisiz olarak yürütülecektir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaretlerine ve yön tabelalarına mutlak suretle uyması önemle rica olunur.