Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu'nda 5 Bin Metrelik Kapanma!

Yayımlanan güncel rapora göre; Anadolu Otoyolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere Aydın-Denizli Otoyolu, Bursa-Yalova hattı ve çok sayıda ana güzergahta üstyapı onarımı, derz yenileme, viyadük bakımı ve bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları, gece kapanmaları ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle Anadolu Otoyolu'nda 5 kilometrelik kesimin çift yönlü trafiğe bölünmesi ve Hasdal Viyadüğü'ndeki gece mesaisi nedeniyle sürücülerin hız sınırlarına uymalarını, çalışma sahalarındaki trafik işaret ve levhalarına harfiyen riayet etmelerini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

ANADOLU OTOYOLU VE HASDAL VİYADÜĞÜ'NDE KRİTİK KAPANMALAR

Anadolu Otoyolu (Kocalar Tesis Mevkii - 11-17. km.ler): Ankara istikametinde yol üstyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle yaklaşık 5.000 metrelik kesim üstyapı onarım çalışması kapsamında trafiğe tamamen kapatılmıştır. 17 Ağustos – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında sürecek çalışmalarda trafik, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak verilmektedir. Çalışmalar her hafta Pazartesi saat 08:00’de başlayıp Cuma günleri saat 17:00’de tamamlanarak yol hafta sonları tamamen trafiğe açılacaktır.

TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü (Gaziosmanpaşa - Kemerburgaz Arası): Hasdal Viyadüğü’ndeki derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliğiyle diğer platforma aktarılmaktadır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üzerine monte edilen özel rampalar üzerinden sağlanmaktadır. Çalışmalar her gün akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 arasında yürütülmektedir.

Anadolu Otoyolu Gölyaka - 1. Bölge Hududu Kesimi: O-4/22 Km: 18+550 ile 15+600 arası İstanbul istikameti üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Ankara yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti şeklinde) sağlanmaktadır.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ GÜZERGAHLARINDA YOL ÇALIŞMASI ALARMI

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 10 ile 11. kilometreleri arasında Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yalnızca sağ şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Bursa - Yalova Yolu: Yolun Bursa-Yalova istikameti 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kemer Ayrımı - Burdur Yolu: Güzergahın ilk 0-1. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.